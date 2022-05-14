Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом говорится в решении маслихата ЗКО от 22 апреля. Установлены повышенные на 25% должностные оклады и тарифные ставки специалистам в областях здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта, ветеринарии, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, являющимся гражданскими служащими и работающим в сельской местности, по сравнению с окладами и ставками их коллег, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.