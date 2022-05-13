По данным «Казгидромета», днём 14 мая на западе ЗКО ожидаются гроза, град и шквал. В ЗКО сохраняется штормовое предупреждение Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием Северо-западного циклона. По республике сохранятся шквал, усиление ветра, на западе - с пыльными бурями.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +18..+20, ночью похолодает до +8..+10. Ветер западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +20..+22 градусов, ночью +13..+15 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер западный до 15 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +20..+22 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
