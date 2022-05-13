- Из числа заражённых в 2022 году, 11,3% или три человека подхватили инфекцию во время употребления наркотиков, 51,8% или 14 случаев приходится на гетеросексуальные связи (между мужчиной и женщиной), 18,5% или пять случаев – на гомосексуальные связи. В остальных случаях заражение произошло в результате​ немедицинских манипуляций, - рассказала Аягуз Абилгазиева. ​ ​

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заведующей отдела центра СПИДа Альфии Карабековой, если раньше пациенты с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) принимали в день 6 - 7 таблеток, теперь есть возможность снижать действие вируса, используя одну - две комбинированные таблетки. К тому же современные препараты снижают риск заражения вирусом, уменьшают его распространение, помогают продлевать продолжительность жизни больных. Благодаря этим же лекарствам болезнь не передаётся от матери к ребенку. В Атырауской области родились 52 здоровых ребёнка от ВИЧ-инфицированных матерей. Между тем заведующая отделом СПИД-центра Аягуз Абилгазиева сообщила, что в регионе с каждым годом растёт количество заражённых ВИЧ-инфекцией. Если в прошлом году за четыре месяца выявлено 12 человек, то в этом году за аналогичный период зарегистрировано уже 27 человек с таким диагнозом. За последние 30 лет в области от СПИДа умерли 13 человек.Возраст заразившихся инфекцией колеблется в пределах 15-49 лет и подавляющее большинство из них составляют мужчины. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.