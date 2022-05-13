Президент принял годовой отчет Национального банка Казахстана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Жительница Атырау обманула родственников на 29 миллионов тенге Иллюстративное фото из архива "МГ" На сайте Акорды сообщается, что на совещании по отчёту деятельности Национального банка за прошлый год, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на беспрецедентный рост инфляции. По итогам четырёх месяцев этого года он достиг пикового значения с сентября 2016 года, составив 13,2%. Президент указал на важность усиления работы правительства, Национального банка и других государственных органов для решения этих вопросов.
- В этом контексте президент обозначил важность возвращения инфляции в целевой коридор и поручил правительству совместно с Национальным банком обеспечить полноценную реализацию Комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022-2024 годы, - говорится в сообщении.
Ранее глава Нацбанка говорил, что до конца года инфляция сохранится на повышенном уровне.