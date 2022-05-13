Иллюстративное фото из архива "МГ" Уголовное дело рассмотрел Курмангазинский районный суд. Мужчина лишился права управления транспортными средствами на семь лет. Однако при пересечении государственной границы в пункте пропуска «Курмангазы» он использовал поддельное водительское удостоверение. Приговором суда на него наложен штраф в размере 45 945 тенге с уничтожением поддельного документа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.