Об этом Кристина рассказала в своём, опубликовав фото паспорта. С творчеством Димаша она познакомилась в сентябре 2019 года и уже в апреле 2022 года решила взять фамилию артиста. - Иногда я «примеряла» его фамилию к своему имени, не воспринимая это всерьёз. В начале марта, общаясь с подругой, случайно подняли тему смены фамилии. Подруга написала – всё в твоих руках. Позже решила – буду менять, - написала Кристина. В начале прошлого года с разницей в неделю ушли из жизни родители девушки, а в апреле не стало её бабушки. Кристина отмечает, что творчество Димаша помогло пережить ей это непростое время.