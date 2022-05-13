Случай произошёл десятого мая, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Собаки разобрали машину на запчасти в Атырау Скриншот с видео Необычное видео опубликовано в Instagram-паблике zello_atyrau_06. На нём запечатлено, как два пса бегают вокруг новенького автомобиля. Создаётся впечатление, что они его разбирают. Пользователи сети активно комментировали видео, многие отнеслись к этому с юмором.
- Хорошо, что не угнали. - Наверное, зоозащитники будут оплачивать ремонт хозяину машины, или обвинят машину в агрессивном поведении по отношению к собакам. - В прошлой жизни работали в кузовном.
Как выяснилось, два пса пытались достать спрятавшуюся под капотом авто кошку. Четвероногим удалось нанести повреждения машине, не более того. Сообщается, что владелица авто планирует судиться с местными властями. В пресс-службе департамента полиции Атырау пояснили, что данный факт зарегистрирован 10 мая в 11:44. Выяснилось, что собаки - бездомные. В пресс-службу акимата Атырау дозвониться и получить комментарий не удалось.
 
