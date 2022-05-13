Случай произошёл десятого мая, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Скриншот с видео
Необычное видео опубликовано в Instagram-паблике zello_atyrau_06. На нём запечатлено, как два пса бегают вокруг новенького автомобиля. Создаётся впечатление, что они его разбирают. Пользователи сети активно комментировали видео, многие отнеслись к этому с юмором.
- Хорошо, что не угнали.
- Наверное, зоозащитники будут оплачивать ремонт хозяину машины, или обвинят машину в агрессивном поведении по отношению к собакам.
- В прошлой жизни работали в кузовном.
Как выяснилось, два пса пытались достать спрятавшуюся под капотом авто кошку. Четвероногим удалось нанести повреждения машине, не более того. Сообщается, что владелица авто планирует судиться с местными властями.
В пресс-службе департамента полиции Атырау пояснили, что данный факт зарегистрирован 10 мая в 11:44. Выяснилось, что собаки - бездомные.
В пресс-службу акимата Атырау дозвониться и получить комментарий не удалось.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!