Общество не готово принять таких детей

Сейчас в области 253 ребёнка с расстройством аутистического спектра. Как помочь детям с аутизмом и как распознать расстройство, рассказали в аутизм-центре «Асыл Мирас», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В местных пабликах всё чаще стали появляться посты, в которых мамы детей с РАС (расстройство аутистического спектра)
жалуются на окружающих, агрессивно реагирующих на их детей в автобусах. Прохожие стыдят и называют им невоспитанными.
- Ехали в автобусе с ребёнком, он начал кричать и просить сесть именно на одно кресло, которое ему понравилось. Естественно, ему никто не уступил. А я всю дорогу не могла успокоить малыша. Пришлось сойти раньше. Вот как объяснить окружающим, что дело не в воспитании? Будьте терпимее, таким мамам и так нелегко приходится, - написала жительница Уральска.
Мы решили поговорить с мамами детей, у которых диагностировано РАС, а также с клиническими педагогами.
«Вы должны полюбить своего особенного ребёнка»
У Гульсары Баесовой трое детей. У самого младшего, Ералы, диагностировали РАС. Она рассказала свою историю и дала советы мамам особенных детей.
- Моему ребенку 3 года 10 месяцев, он ещё маленький и со стороны не каждый заметит, что у него имеются отклонения в поведении. Когда он родился, у меня в мыслях не было такого, что с ним что-то не так. Развивался как положено, улыбался, вовремя сел, начал ползать, ходить, говорить «мама, папа», играться. Ералы любил обниматься, всегда шёл на контакт. После года была ревакцинация и пошел «откат», торможение в развитии. Он перестал говорить, перестал смотреть в глаза. Тогда я думала, что малыш проявляет свой характер. Решили обратиться к специалистам, но была пандемия, не смогли вовремя попасть к врачам и съездить за границу. Я искала всё в интернете. Всё-таки съездила на микротоковую терапию, но результатов и сдвигов в развитии не было. Стала всё самостоятельно изучать. Думала, что прививка спровоцировала РАС, но во всех научных статьях было написано, связь не доказана и я склонна в это верить. Потому что есть дети, которые не получали вовсе прививок, и у них РАС, - рассказала Гульсара Баесова.
Как-то раз она наткнулась на статью, где написано, что РАС могут спровоцировать вирусные инфекции. В Уральске, по её словам, врачи не направляют на дополнительные анализы перед прививками.
- Как выяснилось, на самом деле у моего ребёнка завышены титры краснухи и обнаружен цитомегаловирус (разновидность вируса семейства герпесвирусов). В моём случае никто не подсказал, что нужно сдать анализ NSE (уровень фермента в крови). Нужно знать, если у ребёнка нейровосполения. А у нас в поликлиниках: горлышко не красное? Соплей нет? Идите на прививку! Сейчас я делаю выводы и всё переосмысливаю, - говорит мама Ералы.
Женщина объясняет, что для таких мам как она неизбежны две стадии: отрицание и депрессия. И всем через это нужно будет пройти.
- Я задавалась вопросами, почему именно у моего ребёнка есть отклонения? Почему именно он? Ведь по линии его отца и матери не было никогда родственников с генетическими отклонениями. К тому же у меня есть ещё двое здоровых детей. Беременность не случайная, запланированная, которая протекала без каких-либо осложнений. В первую очередь, нужно принять своего ребёнка. Сначала идёт отрицание. Ты всё читаешь и сравниваешь, оправдываешь его поведение. Затем наступает стадия депрессии, это неизбежно. Если в семье есть поддержка, то таким мамам проще. Когда её нет, очень и очень сложно. Люди до сих пор советуют обратиться к нетрадиционной медицине, им не объяснишь, - отмечает женщина.
Общество не готово принять таких детей
Сейчас маленький Ералы посещает аутизм-центр «Асыл Мирас». Мама говорит, что у малыша начались сдвиги в развитии. Лечение и правильная коррекция поведения помогают детям. Её ребёнок уже умеет разукрашивать, у него появилось понимание. На горшок Ералы сам не садится, но терпит. Раньше он просто бежал без оглядки, мог выскочить на проезжую часть дороги. Окружающие же считают, что всё дело в воспитании.
- У нас общество не готово принять такого ребёнка, многие не знают про РАС, люди не информированы. Ведь раньше никто и не слышал о таком диагнозе. Реагируют по-разному. Если ребёнок капризный, это неспроста, он не будет просто так кричать, истерить или плакать. Понятно, что есть неврологические нарушения, но, к сожалению, общество к этому не готово. В окружении много детей с задержкой речи или психоречевого развития, гиперактивные. Это всё нарушения, с которыми нужно работать, - пояснила Гульсара. - Бытует мнение, что если ребёнка отвести в ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия), то его возьмут на учёт и не видать ребёнку нормальной жизни. Не верьте этому, это необходимо в первую очередь для ребёнка. Не упускайте время, оно бесценно. Обращайтесь как только заметите какие-то отклонения у малыша. Понимаю, что это шоковое состояние для родителей. Но поверьте, чем раньше обратитесь к специалисту, тем больше шансов у ребёнка стать полноценным.
Какие причины возникновения РАС?
Как рассказали клинические педагоги аутизм-центра «Асыл Мирас» Гульбаршин Балмулдина и Инна Первушева, до сих пор аутизм до конца не исследован и точную причину расстройства учёные ещё не выяснили. Специалисты центра отмечают, что на РАС может повлиять генетическая расположенность или экология.
- Наверняка, такие дети были и ранее, просто их никто не обследовал. Это ученики с плохой успеваемостью в школе, их ещё называли лентяями. Просто сейчас на это обратили внимание, поэтому кажется, что таких детей очень много. В каждой школе есть дефектологи, психологи, которые работают с такими детьми. Сейчас любой ребёнок с любым диагнозом может учиться в обычной школе. Это не дети должны под нас адаптироваться, это мы обязаны создавать условия для их обучения, - отметила Гульбаршин Балмулдина.
Одинаковых аутистов не бывает
Инна Первушева пояснила, что они работают в центре с детьми, которые проходят ПМПК, и к каждому ребёнку у них свой индивидуальный подход.
- У каждого ребёнка есть свои особенности, поэтому их не называют аутистами. Принято говорить, что эти дети имеют расстройства аутистического спектра. У некоторых отмечается проявление агрессии, кто-то вовсе спокоен, есть с гипертонусом или гипотонусом. Также агрессия бывает разная, к себе или к окружающим. И со всеми нужно работать по-разному. У нас под каждого ребёнка разрабатывается индивидуальный план. Но все дети, которые к нам приходят, становятся родными. Новая «умелка» для родителей и для наших специалистов - это огромное достижение. Ты прикипаешь к каждому ребёнку, ты ждёшь его. А когда видишь результаты, это лучшая награда! У каждого ребёнка есть шанс быть полноценным. Чем раньше ему оказывать коррекционную помощь и поддержку, то посторонний человек может и не заметить, что у ребёнка РАС, - сказала Инна Первушева.
Как понять маме, что её ребенок с аутистическими отклонениями?
- нет зрительного контакта (ребёнок не смотрит в глаза);
- ребёнок не откликается на своё имя (продолжительное время);
- стереотипное поведение (кружится в одном месте, бегает от одной стены, к другой, махание пальчиками);
- ребёнок не социализируется (любит играть один);
- нет чувства привязанности к матери;
- отсутствует чувство самосохранения, при этом имеет определённые страхи (выбегает на проезжую часть, залезает на дерево, но, к примеру, боится громкого шума);
- не воспринимает близких, отсутствует улыбка.
Стоит отметить, что у таких детей чаще наблюдается задержка речевого и психоречевого развития.
Специалисты отмечают, что дети с РАС особенные. К примеру, у ребёнка нет речи на родном языке, а он может прийти и петь песню на английском языке. Также есть дети с РАС, у которых отличная память - чёткое знание последовательности алфавита, цифр.
Стоить отметить, в 2020-2021 годы в ЗКО насчитывалось 192 ребенка с РАС, в 2021-2022 году - 253 ребенка.
Гульбаршин Балмулдина
Инна Первушева
