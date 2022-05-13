13 мая в пресс-службе министерства образования и науки Казахстана сообщили, что сотрудники комитета по охране прав детей посетили семью школьника, а также встретились с представителями правоохранительных органов Алматы.
- Также проведены беседы с администрацией и педагогами частной организации. В результате проверки, созданной комиссией, выявлен ряд нарушений в организации учебно-воспитательной работы, обеспечении безопасности детей (несоблюдение соответствующих требований к обеспечению видеонаблюдения), выполнении необходимых санитарно-гигиенических требований (слабое освещение классов, отсутствие вентиляционной системы и другое), - говорится в сообщении.
Проверка продолжается, меры будут приняты по её итогам.11 мая правозащитница Дина Смаилова заявила, что в одной из частных школ Алматы три семиклассника несколько дней насиловали первоклассника в туалете. В полиции сообщили, что 21 апреля отец мальчика обратился в управление Наурызбайского района. Заявление зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по статье 121 части 4 УК РК - «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении малолетнего». Председатель комитета по охране прав детей и внештатный советник по правам детей вылетели в Алматы, чтобы изучить обстоятельства дела. Отец мальчика рассказал, что ещё в декабре прошлого года он обнаружил на голове ребёнка гематомы и попытался выяснить, что происходит.