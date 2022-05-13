Иллюстративное фото из архива "МГ"

13 мая в пресс-службе министерства образования и науки Казахстана сообщили, что сотрудники комитета по охране прав детей посетили семью школьника, а также встретились с представителями правоохранительных органов Алматы.

- Также проведены беседы с администрацией и педагогами частной организации. В результате проверки, созданной комиссией, выявлен ряд нарушений в организации учебно-воспитательной работы, обеспечении безопасности детей (несоблюдение соответствующих требований к обеспечению видеонаблюдения), выполнении необходимых санитарно-гигиенических требований (слабое освещение классов, отсутствие вентиляционной системы и другое), - говорится в сообщении.

Проверка продолжается, меры будут приняты по её итогам.