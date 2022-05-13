– Недели две назад мы обращались в единый центр, нашу заявку приняли, однако никаких результатов нет. Шестого мая мы побывали на приеме у акима города (Мейрим Калауи - прим. автора). Градоначальник выслушал нас и удивился, почему наша маленькая улочка не оказалась в списке улиц, на которых планируют сделать ремонт. После чего он обещал восьмого мая приехать и лично посмотреть на нашу улицу. В обещанный день, несмотря на проливной дождь и слякоть, мы вышли из домов и ждали нашего акима. Вышли все: и старики и дети. Позор! Наше терпение на исходе, - говорит Мирманова.Теперь они намерены обращаться в вышестоящие инстанции и дальше требовать ремонта улицы. В пресс-службе акима города сообщили, что Мейрим Калауи непременно посетит жителей 13-ой улицы в эту субботу, 14 мая. Почему градоначальник не приехал в обещанный день, в акимате уточнять не стали. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
