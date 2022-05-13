Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошёл 10 мая в Актобе. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции, мужчина напугал охранника и девушку-кассиршу, после чего перелез через стойку и из кассы похитил 550 тысяч тенге, затем скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции задержали 27-летнего местного жителя. Досудебное расследование идёт по статье 191 УК РК «Грабеж», подозреваемый взял под стражу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.