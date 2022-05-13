- Сборные стяжки напольных и кровельных конструкций; - Облицовка фасадов; - Внутренняя отделка стен; - Утепление существующих зданий; - Съёмная и несъёмная опалубка; - Вентиляционные короба; - Подоконники; - Садовые дорожки и заборы; - Шумоизоляционные панели и др.Это композиционный листовой строительный материал, изготавливаемый из тонкой древесной стружки, цемента и химических добавок, снижающих вредное воздействие экстрактов древесины на цемент. ЦСП не содержит вредных веществ: асбеста, фенола, формальдегида и других ядовитых веществ, этот материал является одним из самых экологичных и влагоустойчивых строительных стройматериалов.Фасад-Оптима – это магазин строительных материалов с самым широким ассортиментом продукции - от цоколя до кровли! Кстати о кровле, ОНДУЛИН - простое решение непростой задачи. Ондулин СМАРТ и ЧЕРЕПИЦА — надёжный и недорогой кровельный материал, подходящий как для устройства новой кровли, так и для восстановления старых крыш.Ондулин — кровля, способная прослужить не один десяток лет, не вызывая нареканий у владельцев. Материал «не гремит» во время дождя, задерживает снег на скатах, прост в монтаже, с работой справится даже новичок.Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.