Цементно-стружечные плиты (ЦСП) - экологичный и экономичный строительный материал для облицовки домов и зданий, дополнительных пристроек, изготовления сэндвич панелей, внутренней отделки и многого другого вы можете купить в магазине «Фасад –Оптима». В Уральске появился новый многофункциональный стройматериал ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦСП: - Сборные стяжки напольных и кровельных конструкций; - Облицовка фасадов; - Внутренняя отделка стен; - Утепление существующих зданий; - Съёмная и несъёмная опалубка; - Вентиляционные короба; - Подоконники; - Садовые дорожки и заборы; - Шумоизоляционные панели и др. Это композиционный листовой строительный материал, изготавливаемый из тонкой древесной стружки, цемента и химических добавок, снижающих вредное воздействие экстрактов древесины на цемент. ЦСП не содержит вредных веществ: асбеста, фенола, формальдегида и других ядовитых веществ, этот материал является одним из самых экологичных и влагоустойчивых строительных стройматериалов. Фасад-Оптима – это магазин строительных материалов с самым широким ассортиментом продукции - от цоколя до кровли! Кстати о кровле, ОНДУЛИН - простое решение непростой задачи. Ондулин СМАРТ и ЧЕРЕПИЦА — надёжный и недорогой кровельный материал, подходящий как для устройства новой кровли, так и для восстановления старых крыш. Ондулин — кровля, способная прослужить не один десяток лет, не вызывая нареканий у владельцев. Материал «не гремит» во время дождя, задерживает снег на скатах, прост в монтаже, с работой справится даже новичок.