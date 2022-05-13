Сейчас проходят конкурсные процедуры, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на РСК Атырауской области. Более тысячи бродячих собак уничтожили в Уральске Фото из архива "МГ" Руководитель отдела ветеринарного мониторинга и отчётности областного управления сельского хозяйства Атырауской области Нуркен Бояров сообщил, что отлов бездомных животных начнётся в 20 мая. Подрядчик обязуется кормить собак, прививать и содержать их в чистоте. Закон об ответственном обращении с животными вступил в силу со второго марта. Теперь после отлова бездомные животные подлежат лечению, чипированию, стерилизации, дегельминтизации (профилактика глистов). Исключение составляют агрессивные животные - они подлежат усыплению. Определять, опасна ли собака, должен кинолог. 30 апреля в Ретро-парке Атырау собрались около 60 горожан, требующих вернуть отстрел бездомных собак. Они заявляли, что агрессивные животные нападают на детей. Седьмого мая в Атырау собака укусила за лицо пятилетнюю девочку. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.