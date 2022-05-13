Льготные кредиты на авто начнут выдавать с понедельника, передаёт МИА «Казинформ». Пьяную автоледи на Lexus задержали в Актобе Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр.
- Банки проводят свои корпоративные процедуры, заседания советов директоров. Фонд развития промышленности заключил с ними необходимые соглашения. Они проведут свои процедуры и с понедельника, 16 мая, начнут выдавать кредиты, - сказал Скляр в кулуарах международного форума машиностроителей.
Банки, которые будут выдавать кредиты, озвучат позже. В феврале заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщал, что 100 млрд тенге, которые находятся в свободных остатках на счетах «Жасыл Даму» (новый оператор утильсбора)передадут на льготное автокредитование для покупки отечественного автомобиля. Условия будут следующие: 4% годовых и нулевой первоначальный взнос. По предварительным расчётам, 71 тысяча граждан сможет приобрести новый автомобиль по доступной цене.