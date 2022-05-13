– В течение 10 минут инцидент был локализован силами дежурного наряда и всем осуждённым, принимавшим участие в драке, оказана первая медицинская помощь. Их вывезли в Областную многопрофильную больницу. Жизни и здоровью заключённых ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе ведомства.

– Во время драки осуждённые использовали подручные средства (металлические элементы вешалок), ножи и заточки не обнаружены. Со стороны осуждённых жалоб и заявлений не поступало. Назначено служебное расследование, - уточнили в ДУИС по ЗКО.

– У всех различные ушибы, резаные раны. После оказания медицинской помощи всех отпустили. Одного пострадавшего пришлось госпитализировать. У 37-летнего мужчины диагностированы резаные раны, перелом нижней челюсти, его доставили в Областную многопрофильную больницу, - сообщили в в облздраве.

По информации редакции, инцидент произошёл 10 мая в пять утра в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности РУ-170/2. Между осуждёнными произошла массовая драка. По предварительным данным, заключённые во время драки использовали ножи и заточки, а сотрудникам учреждения пришлось вызывать подкрепление. Между тем, как сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО, в «общежитии колонии между осуждёнными произошла словесная перепалка, которая переросла в хулиганские действия».По данному факту полицейские проводят досудебное расследование по статье 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в колонию выезжали пять бригад скорой помощи. Всего в драке пострадали 10 человек, двое из которых отказались от медицинской помощи. Семерых доставили в Городскую многопрофильную больницу.Председатель ЗКОФ ОО «Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности» Павел Кочетков пообещал прокомментировать инцидент позже.