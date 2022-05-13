- В прошлом месяце сын ездил на турнир в Талдыкорган. Уже оттуда он вернулся с опухшими лимфоузлами, заболел желудок. Четвёртого мая его госпитализировали в Областную детскую больницу в тяжёлом состоянии, а пятого мая диагностировали острый лимфобластный лейкоз (злокачественное заболевание крови и костного мозга, при котором здоровые клетки крови замещаются опухолевыми клетками - прим. автора), поражение 86%, - рассказывает мама Нурхата Жанаргул Туктубаева. – Нам предложили бесплатное лечение в Казахстане, но портал открывался только 12 мая. Я не могла столько ждать и смотреть на сына, на его мучения. Мы нашли координатора и отправили сына на лечение в Стамбул. С ним поехал друг семьи, потому что у него был паспорт.

- Первый месяц будут проводить химиотерапию. Сейчас ему восполняют тромбоциты, их уровень очень сильно упал, после чего начнётся химиолечение. К концу месяца врачи нам скажут, нужна ли трансплантация костного мозга. Если будет нужна, то это ещё 256 миллионов тенге. Если всё обойдется и химиотерапии будет достаточно, то лечение займет около девяти месяцев и на всё уйдет не менее 100 млн тенге. Наша семья такую сумму не осилит, - говорит Жанаргуль. – Мы просим казахстанцев помочь нашей семье в сборе средств и дать шанс на жизнь нашему ребенку.

17-летний Нурхат Калдыбаев спортсмен, призёр и победитель множества турниров, кандидат в мастера спорта. У мальчика никогда не было проблем со здоровьем.Сейчас Нурхат находится в больнице Medipol Mega Istanbul. Только на первый месяц лечения необходимо около 40 миллионов тенге.Желающие помочь Нурхату Калдыбаеву могут перечислить деньги на счета родителей подростка. Реквизиты: Halyk Bank 4405 6398 6375 4311 (Жанаргуль Т.) Kaspi +7 771 597 14 44 (Жанаргуль Т.) АО Kaspi Bank CASPKZKA KZ 62722C000044394971 (Талгат Т. – Отец Туктубаев Талгат Калдыбаевич). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.