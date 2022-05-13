Армана Уксукбаева будут судить в специализированном межрайонном уголовном суде, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Взятка в 170 млн тенге: уголовное дело руководителя отдела строительства Уральска передано в суд Фото из архива "МГ" 13 октября прошлого года стало известно о задержании руководителя отдела строительства Уральска Армана Уксукбаева. Его подозревают в получении от директора ТОО взятки в особо крупном размере - 134 миллиона тенге из ранее оговоренных 170 миллионов тенге. За это чиновник должен был оказать содействие в заключении договора госзакупок по конкурсу и беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Речь шла о строительстве двух девятиэтажных жилых домов в Уральске на общую сумму 2,2 миллиарда тенге по государственной программе «Нурлы жер». Как стало известно, 11 мая уголовное дело было в отношении Армана Уксукбаева по части 4 статьи 366 УК РК «Получение взятки в особо крупном размере» было передано в суд. Информацию подтвердили в пресс-службе областного суда. На официальной странице ведомства сообщается и имя подельника - Александр Нагметов. Дело будет рассматриваться в специализированном межрайонном уголовном суде под председательством судьи Асланбека Дюсингалиева. Точная дата первого заседания не сообщается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.