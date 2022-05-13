Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». На западе Казахстана резко подорожал сахар Документ вступает в силу с 23 мая.
- Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории РК сахара белого и сахара-сырца тростникового, - говорится в приказе.
В ряде городов Казахстана во второй неделе марта подорожал сахар. Председатель комитета торговли министерства торговли и интеграции Казахстана отметил, что на рынке произошёл ажиотаж - спрос родил предложение. Аналитики подсчитали, что на 15% за год выросли цены на сахар в Казахстане.