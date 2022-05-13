Иллюстративное фото из архива "МГ" 11 мая правозащитница Дина Смаилова заявила, что в одной из частных школ Алматы три семиклассника несколько дней насиловали первоклассника в туалете. В полиции сообщили, что 21 апреля отец мальчика обратился в управление Наурызбайского района. Заявление зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по статье 121 части 4 УК РК - «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении малолетнего». Председатель комитета по охране прав детей и внештатный советник по правам детей вылетели в Алматы, чтобы изучить обстоятельства дела

Как рассказал журналистам телеканала отец мальчика, в декабре он обнаружил на голове ребёнка гематомы. Обращения к классному руководителю не помогли. Позже он увидел испачканную одежду.

- Я спросил: что это? Он говорит: краска, пап. Начал чистить, она отходит. Я почистил. Я говорю: это не краска же, ну-ка расскажи. Он начал говорить: после нового года два мальчика вот так делают в туалете. Учительница во время уроков выпускает, прям заставляет, говорит: выходи, выходи... Один руки держит, говорит. Другой рукой глаза закрывает. Потом, говорит, видать в привычку вошло. Я у него спрашиваю: 10-12 раз делали. Он так говорит... Вещи были, я следователю сдал, рубашка в калах, в сперме. Трико тоже, - вспоминает отец первоклассника Мустафа.

Мужчина боится, что и насильники, и недосмотревшие за детьми педагоги останутся безнаказанными. К слову, за обучение сына в частной школе отец-одиночка ежемесячно оплачивает 135 тысяч тенге.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.