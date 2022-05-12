По данным «Казгидромета», 13 мая на востоке и северо-востоке ЗКО ожидаются гроза, град и шквал. Погода на 9 ноября Фото из архива "МГ" По республике ожидаются шквал, усиление ветра, на западе - с пыльными бурями.
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +18..+20, ночью похолодает до +5..+7. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +18..+20 градусов, ночью +10..+12 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +15..+17 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер юго-западный до 15 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +16..+18 градусов, ночью опустятся до +11..+13 градусов. Ветер западный до 14 метров в секунду.
