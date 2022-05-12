– Мужчина не имел разрешительных документов на оружие. По изъятому оружию назначены экспертизы. Проводятся следственные действия статье 287 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов», - отметили в полиции.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области Сотрудникам Шалкарского районного отдела полиции поступила оперативная информация о том, что житель станции Берчогур незаконно хранит огнестрельное оружие. Как сообщили полицейские, 10 мая во время обыска по месту проживания 37-летнего мужчины под столом в веранде стражи порядка обнаружили и изъяли полуавтоматическое гладкоствольное ружье «Сайга» 12 калибра, 56 патронов двенадцатого калибра, магазин от гладкоствольного ружья «Сайга», оптический прицел, охотничьи нож. Кроме этого, в сарае нашли обрез гладкоствольный 12 калибра неизвестной марки и пневматическую винтовку.Стражи порядка напомнили, что граждане, добровольно сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области