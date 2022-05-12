Сегодня, 12 мая, в Уральске состоялись общественные слушания по строительству моста в новый микрорайон Акжайык, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Общественные слушания состоялись в ДК «Молодежи» в 11:00. Однако присутствовать смогли немногие, участие приняли чуть более 30 человек. Большинство из них выступили против строительства моста.
Начались слушания с презентации заместителя акима Уральска Асхата Кульбаева, который отметил, что строительство моста необходимо в первую очередь для жителей нового строящегося микрорайона Акжайык
. Иначе на объездной дороге в город со стороны Зачаганска и объездном шоссе со стороны посёлка Деркул начнётся коллапс. На сегодня в Зачаганске проживают около 72 тысяч человек, ещё 50 тысяч человек планируют заселить в микрорайон Акжайык.
- Согласно генеральному плану, утверждённому в 2014 году, предполагается развитие города в северо-восточном и западном направлениях. Микрорайон Акжайык входит в западный блок развития города. Микрорайон займёт порядка 320 гектаров, объём застройки составит 903 тысячи квадратных метров. С центром города Акжайык соединяет всего две дороги. Третью дорогу планируется протянуть через реку Чаган, протяжённость пути не будет превышать более пяти километров, - пояснил чиновник.
Также заместитель градоначальника представил две схемы прокладки дороги
к мосту в микрорайон Акжайык. Первый вариант
: там, где практически нет лесного массива нужно образовать кольцо и сделать выезд по северной стороне старого православного кладбища с выездом на заправку «Бином» (её планируется перенести). Там имеются гаражные кооперативы, которые подлежат сносу. Второй вариант
- проложить дорогу по лощине между кладбищем и дачными массивами, огибая общежитие с прямым попаданием в здание «Дизель Сервиса», которое предположительно тоже снесут. Преимущества этого варианта, отметил чиновник, в том, что дорога напрямую выходит на улицу Молдагулова, что позволит грамотно организовать дорожное движение.
С его слов, все предыдущие слушания были отрицательными, потому что дорога проходила по городскому парку. Представленный сегодня проект скорректирован и дорога вынесена за территорию парка.
- Сейчас по проекту предполагается выезд с микрорайона Акжайык на улицу Сдыкова, затем на Тайманова. По проекту будет снесено 1 130 деревьев (с земель Гослесфонда), все остальное вырубаться не будет. При этом предусмотрена пятикратная компенсация высадки деревьев. В связи с тем, что город развивается, земли Гослесфонда ставятся на изъятие, - пояснил замакима.
Председатель эколого-географического общества ЗКО Дархан Сариев рассказал, что правая часть Чагана всегда рассматривалась как рекреационная зона, потому что дальше расположен городской полигон ТБО и очистные сооружения.
- Все эти территории были зелёные и с советских времен велись, как санитарно-защитная зона. Теперь идёт активное освоение, как люди будут там жить? На полигоне периодически происходит возгорание. С этой точки был рассмотрен вопрос? - задал вопрос Сариев.
На что Кульбаев заверил, что сейчас стоит вопрос о рекультивации полигона
, проект уже существуют, изыскиваются бюджетные средства. И если застройка микрорайона будет длиться примерно 7-10 лет, то полигон рассчитывается перенести в течение ближайших двух лет. Однако уточнить, куда будет перенести свалка, чиновник ответить затруднился.
Между тем руководитель КХ «Уланов П.С.» Елена Уланова отметила, что такие громадные проекты должны исходить из целесообразности.
- Рассматривается строительство дороги и изъятие большой территории земель из Лесфонда, хотя через Омеговский мост идёт такая же широкая дорога. Конечно, она загружена, потому что направлен грузовой транспорт. Вот её и нужно разгрузить и построить новую объездную дорогу. Этот вопрос разрабатывался несколько лет назад, но его заморозили. А это было бы дешевле и выгоднее для города. А строительство моста ликвидирует зелёную зону. Пересадка деревьев бесполезна, растения многолетние, корневая система уже сформирована, они просто не выживут. Да, компенсационные посадки нужны, но после никто не ухаживает за этими деревьями. У нас в городе второй год нет денег ухаживать за деревьями. В центре ели сохнут, что говорить о других местах? Этот проект нецелесообразен и не нужен нашему городу вообще, - высказала свое мнение Уланова.
Также она дополнила, что уже сложилась опасная ситуация на дороге, где расположена остановка Белая казарма. Там заваливается берег Чагана недалеко от пути и дорога может обрушиться.
Кульбаев отметил, что идея объездной дороги есть, она воплощается, протяженность её составит около 30 километров, там же будет два моста. Стоимость составит более 30 миллиардов тенге.
- С учетом проектирования, строительства и экспертизы, это затянется, думаю на лет семь. А нам ближайшие семь лет надо как-то жить. На счёт посадки, то там растут низкорослые карагачи, которые нужно пересадить в правильное время. Да, деревья будут болеть, но большинство приживется, - заверил он.
Жительница Уральска Злата Удовиченко отметила, что в микрорайоне Акжайык стоят лишь фонарные столбы, и учитывая сроки строительства в городе - это нецелесообразно.
- Слушания объявлены с нарушениями, эко портал не работает. Объявление было опубликовано на сайте управления природных ресурсов, но согласно правилам, это объявление должно быть размещено на сайте акимата города. Должны быть приложены соответствующие документы. А там только акт о выборе земельного участка из Гослесфонда. Нет опубликованного существующего проекта. Люди не могли изучить проект. Буду настаивать, что слушания нелегитимные. Согласно лесному кодексу - земли не могут быть выведены из Гослесфонда и закон этого делать не позволяет, - заявила Злата Удовиченко.
Кульбаев ответил, что выгрузка всех документов нецелесообразна и согласился предоставить их прямо на слушаниях.
Житель Уральска Александр Котельников сказал, что весь поток из микрорайона Акжайык поедет в город по более короткому пути
, в центре образуются трёхчасовые пробки. Городские улицы не предназначены к такому потоку автомобилей.
- В объезд по Омеговскому кольцу можно доехать до центра за пять минут. Зачем вы хотите загадить зелёную зону города? Считаю, что это самый коррупционный проект в Уральске! Кто-то лоббирует проект и продвигает его. Если организуют перевод земель из Гослефонда, то под шумок выведутся и другие земли, в том числе и Переволочной рощи. Давайте откроем глаза и сохраним наш природу. Уберите лежачие полицейские, наведите порядки на дорогах и все проблемы решатся. Дороги по Шолохова и Абулхаир хана убиты. В центре города грязь, нет освещения, почему не решаете эти проблемы? Посмотрите, вблизи городского парка висят фонари на деревьях, так они засохнут через пять лет. Почему этого никто не видит, - сказал мужчина.
Стоит отметить, за строительство моста проголосовали 12 человек и 22 были против.
Напомним, в 2019 году проект «Строительство автомобильной дороги с мостовым переходом от улицы Сдыкова до ПДП жилого района «А» города Уральска ЗКО» был представлен уральцам и вызвал недовольство горожан.
Людей в первую очередь возмутила
вырубка порядка 1 500 деревьев в парке культуры и отдыха. Ведь по проекту мост должен был пролегать от улицы Маншук Маметовой по улице Садыкова через уголок парка. После возмущения горожан власти пообещали, что проект скорректируют и представят общественности на обсуждение.
В 2021 году аким Уральска Абат Шыныбеков во время брифинга сообщил
, что «проект моста через реку Чаган в микрорайон Акжайык уже готов, сейчас для реализации он передан в КПО б.в.», что вызвало интерес, поскольку публичных обсуждений скорректированного проекта не было. По крайней мере, мы о них никогда не слышали и нам о них точно никто не сообщал.
В феврале этого года заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев заявил, что проект всё же скорректировали и ведущая в микрорайон Акжайык дорога через парк не проходит (он проходит через зону, которая относится к лесному фонду - это не парк).
Также заместитель градоначальника заверил, что деревья вырубать не планируют
. Их будут пересаживать и для этого даже имеется специальная техника. Однако в ЖКХ заявили обратное, что сносу подлежит 1131
дерево.
Елена Уланова
Асхат Кульбаев
Александр Котельников
Фото Медета МЕДРЕСОВА