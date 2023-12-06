Итоги года от сервисов Яндекс Плюса: что слушали и читали казахстанцы в 2023 году

От «Ирины Кайратовны» до феномена Rysba & Brascoe: самые популярные артисты у казахстанцев в этом году.

В Яндекс Плюс регулярно добавляются новые сервисы и опции в подписку, обновляется каталог книг и музыки. В этом этом году пользователи провели с Яндекс Музыкой рекордные 360 миллиардов минут. А самым популярным днём недели для чтения и слушания книг стала среда.

В приложениях сервиса Яндекс Музыка появился раздел «Итоги года с той самой музыкой» – там можно посмотреть победителей главных номинаций, познакомиться с топ-100 треками по жанрам, главными релизами и альбомами года по версии редакции. Подписчики Яндекс Плюса смогут также узнать свою персональную статистику за год на Яндекс Музыке и получить музыкальное предсказание на будущий год.

Артистом года в Казахстане стала группа «Ирина Кайратовна» – Казахстанское творческое объединение, выпускающее музыкальный и юмористический контент, не оставила равнодушными слушателей Яндекс Музыки. Помимо этого группа стала самыми прослушиваемыми исполнителями в 2023 году.

Долгожданный релиз Скриптонита – «7» стал Альбомом года в Казахстане. Кстати, в поддержку альбома было запущено специальное промо под Алматы, на Чарынском каньоне. Пластинка набрала рекордное за всю историю Яндекс Музыки количество прослушиваний в первый уик-энд после релиза. В треклисте 16 треков, а на фитах – 104, ALBLAK52 и SAMRATTAMAAlblak.

Фрешменом года стал талантливый дуэт молодых музыкантов из Павлодара Rysba&Brascoe – работающих в различных жанрах и стилях. Эта музыка отличается оригинальностью и глубиной, а творчество считается одним из самых интересных и инновационных в современной музыкальной индустрии.

Главными по лайкам в Казахстане стала группа «Ирина Кайратовна» – их трек «Чина» залайкали и сохранили себе в коллекцию свыше миллиона пользователей.

Покоритель Чарта в Казахстане – группа «Ирина Кайратовна», которая чаще других была в десятке чарта Яндекс Музыки и дольше всех находилась на 1-м месте. Группа «Ирина Кайратовна» также забрала номинацию Караоке-хит года – около миллиона слушателей прочитали тексты ее песен, вышедших в 2023 году, на Яндекс Музыке.

Номинацию Трек года в Казахстане забрал исполнитель Adil с треком «La Minor». Фитом года в Казахстане по результатам года стала группа «Ирина Кайратовна» и музыкант HIRO с треком «Adjare Gudju».

От «Atomic Heart. Предыстория «Предприятия 3826» до «Дюны»: самые популярные книги у казахстанцев в 2023 году

В Букмейте среди литературных жанров самые популярные – саморазвитие, психология, личностный рост и фантастика. Самой читаемой художественной книгой года стал роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин», в нон-фикшне лидирует – «Думай медленно... решай быстро» Даниэля Канемана. Все рейтинги сервиса рассчитаны по числу подписчиков Плюса с опцией Букмейт.

В топ книг также вошёл приквел популярной игры «Atomic Heart. Предыстория “Предприятия 3826”». Неделя сразу после выхода книги Виктора Пелевина – со 2 по 8 октября – стала самой активной у читателей сервиса за весь год, а за первый месяц роман читали и слушали более 100 000 подписчиков.

В топе художественной литературы сразу три книги, связанные с кино. На четвёртом месте «Дюна» Фрэнка Герберта, а на шестом – роман «Иные» Александры Яковлевой. Это история о людях с суперспособностями, ставший первым шагом в знакомстве с фантастической вселенной, которую запустили Букмейт и Кинопоиск. Десятое место занимает произведение самого популярного китайского фантаста Лю Цысиня – «Задача трех тел».

В тройку самых популярных авторов 2023 у казахстанцев попали: Ольга Примаченко, Виктор Пелевин, Даниэль Канеман

Раздел комиксов запустился в Букмейте в апреле 2023 года. С этого момента доля потребляющей комиксы аудитории выросла в 1,5 раза. Самым популярным комиксом стал графический роман «Дешево и сердито: Выход в город» российской художницы Марии Протас. В первую пятерку также вошли «The Boys: Пацаны» Гарта Энниса, «Sapiens. Графическая история» Юваля Ной Харари, комикс о Майоре Громе от BUBBLE Comics.

