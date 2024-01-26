В Индерском районе на водоемах Малый и Большой Елтай усиленно бурят лунки и прорубают майны.
- На сегодня толщина льда достигла более 35 cантиметров. Рыба задыхается. Вместе с работниками местных рыбпредприятий мы пробурили две майны. К слову, если в прошлом году их бурили размером 2 на 3 метра, на сей раз майны три на три метра. И количество лунок мы тоже увеличили - всего их теперь сорок (в 2023 году - 30), - рассказал главный специалист индерской рыбинспекции Азамат Абигалиев.
Лунки и майны будут способствовать интенсивному насыщению воды кислородом, что предотвратит гибель рыб, отмечают специалисты.
Лина ОЙЛОВА
Фото автора