Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов.

Одним из рассматриваемых вопросов стало включение новых лиц в реестр. По ним начнут проверки. По некоторым ранее включенным в реестр лицам планируется заключить процессуальное соглашение о признании вины и добровольном возврате незаконно приобретенных активов, говорится на сайте премьер-министра.

Как выяснилось, также будут поданы иски для принудительного обращения в доход государства имущества необъяснимого происхождения отдельных субъектов реестра и их аффилированных лиц.

Премьер-министр подчеркнул, что решение Главы государства о возврате незаконно приобретенных активов – это продолжение процесса построения «Справедливого Казахстана». Так, за два года в страну возвращено активов на сумму порядка одного триллиона тенге.

На сегодня в рамках масштабной работы выявлено 344 объекта движимого и недвижимого имущества, в том числе 131 объект – за рубежом. Получены данные о ценных бумагах стоимостью 448 миллиардов тенге. Изучаются банковские транзакции на 220 триллионов тенге, в том числе подозрительные операции на 1,4 триллиона тенге.