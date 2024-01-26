В Актобе после угрозы теракта 50 тысяч детей не пошли в школы

26 января в Актобе на уроки в первую смену пришли только 8558 детей из 57924. Судя по всему, родители все еще напуганы угрозами, прозвучавшими в соцсети за день до этого. 18-летний житель другой страны, - его позже установила полиция, 25 января опубликовал в телеграм-канале сообщение, что готовит массовые убийства в школах Актобе. Он показал фото и видео оружия, перечислил школы, куда собирается войти и повторить деяние казанского стрелка Ильназа Галявиева.

Ситуацию в школах сразу же взяли под контроль сотрудники департаментов полиции и КНБ. По указанному факту начали досудебное расследование за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Вечером 25 января департамент полиции сообщил: автора сообщений установили, им оказался «18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья».

Руководители области, департамента полиции, управления образования просили родителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не верить фейковым сообщениям, но на следующее утро большая часть детей в школу не пришла.

Как сообщили в акимате Актюбинской области, 26 января из 57924 детей, обучающихся в первую смену, пришли на занятия только 8558. Всего в Актобе 119 школ.

Фарида ЗАРИП