Педагогов школы в ЗКО накажут за отправку детей на олимпиаду

25 января во время оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» на автодороге «Уральск-Атырау» полицейские остановили Toyota Estima. Оказалось, что водитель незаконно перевозил шестерых школьников, которые приехали в Уральск на областную олимпиаду. Все они жители поселка Шабдаржап Акжайыкского района (315 км от областного центра). Более того машина оказалась праворульной. Ранее глава департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев запретил таксистам перевозить людей на праворульных авто.

Сам водитель Беймбет Мырзагалиев пояснил, что его попросили учителя, при этом сами сопровождать детей не стали, а уехали на другой машине.

– Я не таксую, меня лишь попросили учителя. Плату за проезд не брал, лишь за их счет заправился бензином, - сказал водитель.

По данному факту в отношении водителя составили административный протокол по статье 463 КоАП РК «Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления». Его машину водворили на штрафстоянку, а детей пересадили в патрульную машину. Стражи порядка обязались сами довезти школьников.

Кроме этого, накажут и педагогов школы села Шабдаржап, которые отправили детей в опасную поездку ненадлежащим образом.

К слову, с начала года на дорогах области погибли 17 человек.