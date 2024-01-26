В ноябре прошлого года Кайрата Уразбаева постановлением Специализированного следственного суда Атырау арестовали на два месяца. Он должен был провести под стражей во время досудебного расследования в течение двух месяцев.

Однако 22 декабря прокурор Атырауской области ходатайствовал об изменении меры пресечения в отношении подозреваемого.

– Мера пресечения в отношении Уразбаева изменена на домашний арест в связи с состоянием его здоровья, – сообщили в специализированном следственном суде Атырау.

Напомним, экс-аким Атырау Кайрат Уразбаев подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Он возглавлял город с января 2020 года. В январе 2022 года он покинул пост по собственному желанию. По данным прокуроров, в 2020-2022 годы должностные лица незаконно выдали земельные участки, относящиеся к рекреационным зонам (парки, скверы, набережные), под индивидуальные жилищные строения.