По инфорормации КНБ РК, операции по пресечению деятельности религиозных радикалов прошли 20 и 24 января в городах Астана, Шымкент и Актюбинской области.
Оперативники задержали трех человек, подозреваемых в пропаганде и финансировании терроризма.
Начато досудебное расследование по статьям "Пропаганда терроризма" и "Финансирование террористической или экстремистской деятельности". В настоящее время проводятся оперативные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств данных дел. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению, - говорится в сообщении.