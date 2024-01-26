«Где обезьяна?»: Блогер из Атырау арестован за неуважение к суду

В специализированном суде по административным правонарушениям Атырау рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении Рустема Баязиева по статье 653 КоАП «Проявление неуважения к суду».

Инцидент произошел 10 января. По информации суда, блогер Баязиев вслед за участниками процесса ворвался в зал суда, снимая на камеру мобильного телефона, подошел к судье и спросил: «Где обезьяна?», «Вы не видели обезьяну?». Тем самым он нарушил установленные в суде правила. При этом мужчина не прислушиваясь к предупреждению судьи, разговаривал на повышенных тонах, тем самым своими действиями проявил неуважение к суду и судье, уточнили в ведомстве.

– Вина нарушителя полностью подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела, протоколом об административном правонарушении, письменными объяснительными свидетелей, - сообщили в специализированном суде по административным правонарушениям.

Постановлением суда Рустем Баязиев признан виновным и арестован на пять суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.