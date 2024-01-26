Поводов для беспокойства нет - акимат Актюбинской области после угроз о нападениях на школы

Пресс-служба акимата Актюбинской области в рассылке сообщила, что оперативная обстановка в г.Актобе стабильная, поводов для беспокойства нет.

Общеобразовательные учреждения работают в штатном режиме, их безопасность обеспечивается нарядами полиции. Особое внимание уделяется на обеспечение безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения. Наряды полиции максимально приближены к организациям образования. Просим граждан не поддаваться на провокации и верить только официальной информации, - рассказали в пресс-службе ведомства.

25 января неизвестный в Telegram-канале обещал устроить теракт в школах Актобе. Позже полиция сообщила, что личность его установлена.