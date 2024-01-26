25 января вечером в Алабаме казнили первого заключенного, приговоренного к смертной казни с помощью азота, сообщает CNN. Мужчина умер от газообразного азота, что ознаменовало появление в Соединенных Штатах совершенно нового метода казни. Эксперты уже заявили, что новый метод "может привести к чрезмерной боли или даже пыткам".

Заключенного приговорили к смертной казни в 1988 году за убийство. В 2022 году его уже пытались казнить при помощи смертельной инъекции.

Смерть заключенного наступила в 20:25 по местному времени. Как стало известно, азот подавался в течение 15 минут. Перед смертью мужчина сделал заявление: «Сегодня вечером Алабама заставила человечество сделать шаг назад», и добавил: «Я ухожу с любовью, миром и светом».

Согласно отчету свидетеля, мужчина находился в сознании «несколько минут после казни», а в течение двух минут после этого он «трясся и корчился на каталке». После этого последовало несколько минут глубокого дыхания, прежде чем его дыхание начало замедляться.

Только 3 штата одобрили применение азота для казней.