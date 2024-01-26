В суд №2 обратился житель Уральска с просьбой наказать мужчину, который выражался нецензурной бранью в общественном месте. Истец просил суд взыскать с него моральную компенсацию.

Из материалов дела следует, что мужчина без причины устроил скандал в кафе «Настенька», и сопровождалось это отборным матом и непристойными жестами. Истец посчитал, что своими действиями ответчик демонстрировал неуважение к присутствующим пожилым людям и детям.

Мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. А за сквернословие в адрес истца нарушитель теперь должен выплатить 100 тысяч тенге в качестве моральной компенсации.

Решение не вступило в законную силу.

