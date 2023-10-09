Уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева считает, что трагедии можно было избежать. Как оказалось, семья уже попадала в поле зрение правоохранителей. На своей странице в Facebook она написала, что посетила Дом малюток и Детский дом, где находятся «другие дети из этой семьи».
— То, что пережили дети этой семьи – ад. И это результат безнаказанности за ранее совершённое страшное преступление в отношении другой семилетней девочки в этой же семье, алкоголизма и полной деградации. Выяснилось, что два года назад мама и отчим (бабушка близняшек и её муж) прижигали свою 7-летнюю дочь кочергой (гениталии). Это обнаружилось в интернате, где обучался ребёнок, — написала Закиева.
По её словам, тогда суд отклонил запрос о лишении прав, и выписал штраф. Не исключено, что ребёнку нанесли травму, чтобы скрыть следы изнасилования. Детский омбудсмен считает, что необходимо провести проверку и привлечь всех ответственных лиц. Третьего октября полицейские Алматинской области задержали 40-летнего подозреваемого в изнасиловании девочки. Под стражу взяли и родную бабушку пострадавшей, она же является женой подозреваемого. Динара Закиева написала, что задержан подозреваемый в изнасиловании «девочек трёх лет». Позже в полиции добавили, что в ходе расследования установили причастность подозреваемого к изнасилованию сестры девочки.