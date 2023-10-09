Лимит по вылову рыбы не могут освоить в Атырауской области
На сегодня он составил всего 10% от разрешённого объёма, сообщает «Хабар 24». Причиной тому стало обмеление водоёмов и резкое снижение в них рыбных запасов.
Ещё три года назад рыболовные суда сдавали улов тоннами, а сейчас едва набирают полсотни килограммов.
— За 50 километров от берега отплываем, а рыбы всё равно почти нет. Улов не оправдывает даже транспортные расходы. К тому же мелководье, отшвартоваться от берега проблематично, — сетует рыбак Сейлхан Жумагазиев.
В этом году в регионе квоты на вылов рыбы в осенний период установлены: на реке Урал – 4 200 тонн, по Каспийскому морю – 7 200 тонн. Однако 20 местных кооперативов едва смогли освоить 10% лимита.
— Лодки выходят в море, приезжают с уловом. Объёмы, конечно, не те, что были раньше. Рыбы мало, но она не мелкая. В основном это карп, жерех, камбала, — говорит главный специалист отдела рыбной инспекции Амангельды Актанов.
Исправить ситуацию, говорят специалисты, помогут дноуглубительные работы и зарыбление водоёмов области. Только тогда удастся сохранить рыбные запасы и вернуть прежние объёмы уловов.