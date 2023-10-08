В Национальном центре общественного здравоохранения предупредили, что грибы — один из самых сильных накопителей радионуклидов. Крупные предприятия выбрасывают в атмосферу ядовитые вещества, которые загрязняют растения, включая грибы. Сильнее всего радиацию накапливают горькушка, колпак кольчатый, свинушка, гриб польский, маслёнок, моховик желто-бурый. Меньше остальных — опёнок осенний, гриб-зонтик пёстрый, дождевик жемчужный. Специалисты рекомендуют:
  • Не собирать грибы в городах, промзонах, по обочинам дорог.
  • Лучше не трогать старые грибы: в них выше содержание вредных веществ.
  • Не приобретать грибы в несанкционированных местах торговли.
  • Если выбираете грибы на рынке, обязательно проверьте их на содержание радиационного цезия в лабораториях Национального центра экспертизы. Оно не должно превышать 500 Беккерель на килограмм, в сушёных — не более 2500 Бк/кг.
  • У грибов с хорошо развитой ножкой (белый, подберезовик, подосиновик, польский гриб) содержание радионуклидов в шляпках в 1,5-2 раза выше, чем в ножках.
  • В первую очередь свежие грибы нужно промыть в большом количестве проточной воды или замочить в подсоленном растворе. Затем их нужно отварить в течение 30-60 минут, периодически сливая отвар (не менее двух раз). И только затем употреблять в пищу.
  • При вымачивании сушеных грибов время, необходимое для снижения содержания цезия-137 в два раза, составляет 6-12 часов.
Ранее мы писали, кто будет платить налог за сбор грибов в Казахстане.