С восьмого октября подачу тепла начали в детские сады Аксая. Об этом сообщили в пресс-службе акимата города.
— В связи с изменением погодных условий начата подача тепла в детские сады города. Тепло будет подано в детские сады населённых пунктов и дом престарелых в селе Бурлин, — говорится в сообщении.
В школах отопление появится позже. Ранее сообщалось, что отопительный сезон в ЗКО планируют начать 15 октября. В прошлом году жилые дома начали подключать к теплу 17 октября.