— Призываем стороны к поиску политических инструментов для разрешения ситуации мирным путём и не прибегать к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации обстановки не только между двумя государствами, но и на Ближнем Востоке в целом, — сказал Смадияров.Посольство РК в Тель-Авиве поддерживает контакт с казахстанцами, находящимися в Израиле. Формируется список граждан Казахстана, чтобы оказать им содействие в возращении на Родину. Утром седьмого октября Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. Палестинское исламистские движение ХАМАС заявило о начале «военной операции» против Израиля. Армия Израиля в ответ начала наносить удары по целям в секторе Газа. Восьмого октября Израиль официально ввёл военное положение. По последним данным властей Израиля, погибли не менее 350 человек. 1 800 человек получили ранения. Минздрав Палестины сообщает о 320 погибших. Представители движения ХАМАС взяли в плен жителей. По данным СМИ, среди них есть иностранные граждане. Казахстанское посольство ранее просило наших соотечественников оставаться в безопасных местах. Авиакомпания Air Astana приостановила продажу билетов в Тель-Авив. На отменённом восьмого октября рейсе Тель-Авив — Алматы было забронировано 138 пассажиров. Из них 37 казахстанцев. Семь соотечественников перебронировали на рейс интерлайн-партнёра Air Astana, 19 человек предпочли получить полный возврат стоимости билетов, и три пассажира пока не определились с окончательным решением.
