11 жителей ЗКО оштрафовали за нарушение закона в религиозной сфере
Как сообщил на брифинге глава управления по делам религии ЗКО Талгат Нигметов, с начала года в регионе сотрудники полиции зарегистрировали 11 административных правонарушений в этой сфере.
— Троих жителей района Байтерек, одного жителя Теректинского района и пятеро жителей Уральска привлекли к ответственности по различным статьям, — сказал он.
А именно:
- за размещение в группе в социальной сети запрещённых на территории РК религиозных материалов;
- за проведение религиозных обрядов, церемоний и собраний;
- за участие в деятельности незарегистрированных религиозных объединений;
- завоз, изготовление, выпуск, издание и распространение религиозной литературы и предметов религиозного назначения.
Общий штраф составил более миллиона тенге.
Сейчас в ЗКО действуют 86 религиозных объединений, представляющих восемь конфессий.
