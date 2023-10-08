— Троих жителей района Байтерек, одного жителя Теректинского района и пятеро жителей Уральска привлекли к ответственности по различным статьям, — сказал он.

за размещение в группе в социальной сети запрещённых на территории РК религиозных материалов;

за проведение религиозных обрядов, церемоний и собраний;

за участие в деятельности незарегистрированных религиозных объединений;

завоз, изготовление, выпуск, издание и распространение религиозной литературы и предметов религиозного назначения.

Как сообщил на брифинге глава управления по делам религии ЗКО Талгат Нигметов, с начала года в регионе сотрудники полиции зарегистрировали 11 административных правонарушений в этой сфере.А именно:Общий штраф составил более миллиона тенге. Сейчас в ЗКО действуют 86 религиозных объединений, представляющих восемь конфессий.