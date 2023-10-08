Количество жертв землетрясения в Афганистане превысило 2 000 человек. И будет расти, так как поисково-спасательные операции продолжаются, сообщает Euronews.com.

Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло седьмого октября в западном Афганистане. Последовали восемь повторных толчков. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 600 домов разрушены или частично повреждены как минимум в 12 деревнях провинции Герат. Очевидцы рассказывают, что многие здания рухнули уже после первых ударов стихии. Те, кто был внутри, оказались погребены под обломками. О судьбе многих семей ничего неизвестно.