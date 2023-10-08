— Законных представителей и родителей оштрафовали на 171 465 тенге. Но в основном выписывали предупреждения. Ребят ловили в торговых домах, увеселительных заведениях, компьютерных клубах и на улицах, — рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

С начала года полицейские выявили 3 318 несовершеннолетних вне дома в ночное время.Если ребёнок находился в развлекательных заведениях между 22 и шести часами утра — родителю грозит штраф в три МРП — 9 189 тенге. Если же подросток был вне жилища (на улице), сначала его родители обойдутся предупреждением.