С восьмого октября началось поэтапное внедрение платных автодорог второй и третьей категорий, сообщает QazAvtoJol. Уже сегодня платить придётся за проезд по дороге Павлодар — Семей — Калбатау.
Следом платными станут:
с девятого октября — Бейнеу — Акжигит;
с 10 октября — Уральск — Самара;
с 14 октября — Павлодар — Омск;
с 16 октября — Кокшетау — Петропавловск.
— На финальной стадии согласования находится приказ о вводе платности на участке дороги Уральск — Самара, — отметили в компании.
Проезд для легковых авто бесплатный. Для таких установлен тариф:
автобусы до 16 мест и грузовые от одной до 2,5 тонн — 5 тенге за километр;
автобусы до 32 мест и грузовые до 5,5 тонн — 10 тенге за километр;
автобусы свыше 32 мест и грузовые до 10 тонн — 15 тенге за километр;
грузовые от 10 до 15 тонн — 20 тенге за километр;
грузовые от 15 до 25 тонн — 25 тенге за километр.
Предусмотрены льготные абонементы (ежемесячный и годовой):
для автобусов до 16 мест и грузовых от 1 до 2,5 тонн – 1 МРП/месяц и 12 МРП/год (3 450 тенге и 41 400 тенге в 2023 году);
для автобусов до 32 мест и грузовых до 5,5 тонн – 2 МРП/месяц и 24 МРП/год (6 900 тенге и 82 800 тенге);
для автобусов свыше 32 мест и грузовых до 10 тонн – 3 МРП/месяц и 36 МРП/год (10 350 и 124 200 тенге);
для грузовых от 10 до 15 тонн – 4 МРП/месяц и 48 МРП/год (13 800 тенге и 165 600 тенге);
для грузовых от 15 до 25 тонн – 5 МРП/месяц и 60 МРП/год (17 250 тенге и 207 000 тенге).