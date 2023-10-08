С апреля департамент торговли и защиты прав потребителей ЗКО провёл 12 внеплановых проверок. Предпринимателей проверили на предмет завышения торговой надбавки на социально-значимые продовольственные товары.
— По результатам семь субъектов привлекли к административной ответственности. Вынесли шесть предупреждений. И один магазин оштрафовали на 34 500 тенге, — пояснили в ведомстве.
Ранее мы писали, в каких магазинах уральцы смогут купить товары из стабфонда.