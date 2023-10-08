— В результате розжига печей частных бань горючими жидкостями первого октября в 15:50 в селе Шынгырлау одноимённого района 13-летний ребёнок получил термические ожоги 24% площади кожного покрова. Он обжёг лицо, шею, верхние конечности и колено, — рассказал представитель департамента.

За девять месяцев этого года в ЗКО произошло 419 пожаров. В них погибли восемь человек, ещё семь человек получили травмы. Об этом сообщил заместитель руководителя ДЧС региона. Статистика показывает, что наибольшее количество пожаров происходит в жилом секторе. В них погибли семь человек. В прошлые выходные дни в результате несчастных случаев двое детей получили ожоги.Второй случай произошёл в тот же день в селе Перемётное района Байтерек. 15-летний подросток получил термические ожог 30% тела. Обоих детей госпитализировали в центральные районные больницы.