Посольство РК обратилось к гражданам Казахстана, находящимся в Израиле.
— Посольство Казахстана в Израиле настоятельно рекомендует всем казахстанским гражданам (в частности находящимся на юге страны), соблюдать указания Командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей, — говорится в сообщении.
Телефон посольства Казахстана в Тель-Авиве для экстренной связи: +972 (3) 741 78 05 (дежурный), +972 55 273 38 13 (мобильный, whatsapp), +7 700 111 31 96 (whatsapp). Утром седьмого октября Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. Палестинское исламистские движение ХАМАС заявило о начале «военной операции» против Израиля. Армия Израиля в ответ начала наносить удары по целям в секторе Газа. По последним данным властей Израиля, погибли не менее 300 человек. 1 590 человек получили ранения. Представители движения ХАМАС взяли в плен жителей. По данным СМИ, среди них есть иностранные граждане. Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила продажу билетов в Тель-Авив. Крупнейшие мировые перевозчики отменили полёты в Израиль.