— В последние годы качество работы услугодателей заметно улучшилось. Но несмотря на это, ещё встречаются отдельные случаи оказания госуслуг с нарушением процедур. Такие обстоятельства приводят к нарушению интересов граждан, а также подрывают авторитет услугодателя, — отметили в алматинском департаменте агентства по делам государственной службы.

— Возмущения услугополучателя не были приняты во внимание сотрудниками корпорации. И только после вмешательства департамента АДГС по Алматы приняты меры по возврату излишне оплаченной суммы и привлечения к ответственности виновных лиц. В целях исключения впредь подобных фактов, в ЦОН направлено соответствующее представление, — рассказал руководитель управления государственных услуг ДАГС по Алматы Нуржан Узбеханов.

В 2022 году в Казахстане оказано более 270 млн государственных услуг. Их качество проверяют сотрудники агентства по делам государственной службы.Подобный случай произошёл в одном из районных ЦОНов Алматы. Житель обратился для формирования документов, чтобы получить государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. Однако сотрудники неправомерно потребовали оплату дополнительных 8 500 тенге в кассу за формирование документов, хотя их перечень был предоставлен в полном соответствии.