По данным «Казгидромета», восьмого октября днём на западе и севере ЗКО прогнозируется сильный дождь. Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду. 
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +12..+14 градусов, ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 23 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +18..+20 градусов, ночью +10..+12 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +11..+13 градусов. Ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +20..+22 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +18..+20 градусов, ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.