300 человек начали обучаться на полицейских в Алматы

Алматинская академия МВД приняла новое пополнение. Через четыре года обучения 300 курсантов могут пополнять ряды полицейских.

— В этом году включены новые специальности. Такие как IT-криминалистики, кибербезопасность, информационные системы, правоохранительная деятельность и подготовка специалистов в области дорожно-технической инспекции, — отметил начальник алматинской академии МВД Айдар Сайтбеков.

В этом году процесс отбора проходил в новом формате. Рядом с кандидатами были родственники и близкие абитуриентов.