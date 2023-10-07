Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана, сообщает Акорда. Топливо будет проходить через магистральный газопровод «Средняя Азия – Центр». В своём выступлении президент Казахстана отметил, что это событие открывает «ещё одну яркую страницу в летописи добрососедских отношений между странами».
— Газовая отрасль играет большую, можно сказать, особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому данный проект отвечает интересам всех участвующих сторон. Казахстан своевременно и в полном объёме завершил подготовку магистрального газопровода на своей территории. Проект обеспечит диверсификацию российских экспортных поставок газа, будет способствовать расширению и модернизации газотранспортной инфраструктуры Казахстана и позволит удовлетворить растущие потребности Узбекистана в природном газе в объёме до 3 миллиардов кубометров в год, — сказал президент.
Он отметил, что через территорию Казахстана проходят более 20 тысяч километров магистральных газопроводов. Страна, по его словам, заинтересована в полноценном использовании своего транзитного потенциала и «готова к дальнейшему увеличению объёмов транспортировки российского газа».