Предупреждение о грозе и ливне служба 112 разослала в пятницу. Прогнозы сбылись: с утра в Атырау с перерывами льёт сильный дождь. Затопило улицы и скверы. Из-за огромных луж образовались заторы на дорогах. Неудобства добавляет и сильный ветер. Тем временем акимат города не отменяет концерт к 383-летию Атырау, объявленный неделю назад. Он запланирован на 19:00, состоится на площади Исатая и Махамбета. К слову, завтра, восьмого октября, в городе ожидаются гроза и усиление ветра. Лина ОЙЛОВА